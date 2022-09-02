الاحتلال يعتقل عدة مواطنين بينهم فتاة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة عدة مواطنين بينهم فتاة، من انحاء الضفة، بعد ان دهمت وفتشت منازلهم، وخربت العديد من محتوياتها

وطالت هذه الاعتقالات:

-الاسير المحرر مهنا شرقاوي من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين.

- ادهم لطفي حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله،

- المواطن أحمد مصطفى عوايصة من وادي الفارعة، جنوب طوباس، وقد تم اعتقاله اثناء مروره على حاجز زعترة المقام على طريق نابلس رام الله،.

كما واعتقلت قوات الاحتلال فتاة من حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال بالقدس المحتلة.