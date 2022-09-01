باريس سان جيرمان يعزف نغمة الانتصارات من جديد

وطن: استعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام موناكو 1 - 1 قبل ثلاثة أيام، فعاد بالفوز من أرض تولوز بثلاثية نظيفة، في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ومرة جديدة، لعب الثلاثي المرعب المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي دورا كبير في فوز فريقهم لأن الأول قام بتمريرتين حاسمتين في حين سجل نيمار ومبابي هدفا لكل منهما.

وجاء العرض الهجومي القوي قبل أسبوع من بداية مشوار فريق العاصمة الفرنسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يلتقي يوفنتوس في مباراة قوية على ملعب بارك دي برانس.

وبعد أن صمد دفاع تولوز نحو نصف ساعة نجح نيمار في كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة من ميسي ليسجل هدف السبق (38) رافعا رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم وإلى 109 في صفوف باريس سان جيرمان ليعادل البرتغالي بدرو باوليتا رابع أفضل هداف في تاريخ سان جيرمان وراء الأوروغوياني إدينسون كافاني (200) ومبابي (175) والسويدي زلاتان أبراهيموفيتش (156).

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح مبابي في إضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من ميسي الذي مرر كرة على طبق من ذهاب لمهاجم منتخب فرنسا ليتابعها داخل الشباك (50).

ورد القائم والعارضة ثلاث كرات لمبابي ومن إحداها ارتدت الكرة أمام الظهير الأيسر الإسباني خوان ترنات الذي أعادها إلى الشباك.

يذكر أن الثلاثي الهجومي سجل 18 هدفا لسان جيرمان هذا الموسم من أصل 21.

وبقي سان جيرمان في المركز الأول برصيد 13 نقطة.

واستمر مرسيليا في مطاردة سان جيرمان بفوزه الصعب على كليرمون بهدف نظيف سجله باب الحسن غيي في الدقيقة 49.

وأضاع مهاجم مرسيليا، التشيلي ألكسيس سانشيس، الوافد حديثا إلى صفوفه ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وتابع ليون انطلاقته القوية للموسم الجديد بتحقيق فوزه الثالث في أربع مباريات على حساب أوكسير الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى 2 - 1، الأربعاء.

ورفع ليون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع من 4 مباريات ويملك مباراة مؤجلة.

وخسر ليون الذي احتفل مدربه الهولندي، بيتر بوس، بمرور عام على توليه مهمة الإشراف على الفريق جهود لاعب وسطه، البرازيلي لوكاس باكيتا، لصالح وست هام اللندني خلال الأيام الأخيرة، لكن مواطنه تيتي يتألق في بداية هذا الموسم بعدما افتتح له التسجيل بعد مرور 29 دقيقة، رافعا رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، قبل أن يضيف الكاميروني، كارل توكو إيكامبي، الثاني (72).

ورد أوكسير بهدف شرفي في الدقيقة 80 بواسطة أوتريه.

وفي المقابل، مني موناكو بخسارة مؤلمة على أرضه أمام تروا 2 - 4 في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 إثر طرد مدافعه، التشيلياني غييرمو ماريبان، الذي افتتح له التسجيل بعد مرور 10 دقائق، قبل أن يعادل فلوريان تارديو لتروا (22 من ركلة جزاء).

واستغل تروا النقص العددي في صفوف منافسه ليضيف الهدف الثاني عبر ويلسون أودوبير (45+3) وماما بالده (48).

ورد موناكو عن طريق يوسف فوفانا (63)، لكن يوان سالمييه حسم النتيجة نهائيا لصالح تروا بتسجيله الهدف الرابع لفريقه (78).

وصعد مونبلييه إلى المركز الخامس بفوزه على أغاكسيو بهدفين في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق في الشوط الأول.

وتنفس ليل الصعداء بفوزه خارج ملعبه على ليل 2 - 1. سجل للفائز الجزائري إندي ديلور (22 من ركلة جزاء) والعاجي نيكولا بيبي (29 من ركلة جزاء)، بعد أن تقدم ليل بهدف لجوناثان بامبا (19).