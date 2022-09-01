خليل العواودة عبّأَ القلب بعصارة الإرادة.

كتب : يوسف شرقاوي

أيها النازل عن الصليب للتو، قبل يسجى بقايا جسدك في وعينا الغامض.

قبل اليوم كنّا نبكي مستقبلنا قبل ماضينا، بفعل حاكم محكوم، فعله ساعد على وأد البشارة، ودأب جاهدا أن لانبشر بالثورة والقيامة، والرياح المقبِلة، حتى كدنا أن نخطئ بلفظ أسماء مدننا وأسوارنا وقلاعنا القديمة.

لكن أيها الطالع من حلم شعب أصرّ على نزع حريته بإرادة كإرادة الأنبياء، الأنبياء الذين صبروا، والانبياء الذين تقدمت الملائكة صفوفهم للدفاع عنهم، وعن رسالاتهم.

أيها القادر بقوة عزيمتك بأن تحيل الخيال واقعا. وأن تكثِّف الوعي أمام الملأ ليصير إستنطاق للعالم المعصوب الأعين، وفعل مرافعة عن شعب قدره أن يولد بين أرجل الكبار.

خليل العواودة، هل لنا أن نسألك بعد أن تقاعسنا عن نصرتك، كيف حوَّلت جوعك لفعل إستنطاق ومرافعة في آن معا وأنت المقيد بقوة بسريرك، وقد كادت روحك أن تلامس الإحتضار؟

خليل، سنثقل عليك، بالإسئلة، مثلما إستسمحتنا بأنك أثقلت علينا بإنشدادنا نحوك بفضل فعلك النبيل.

خليل، هل أستحضرت سخافة "المؤلف الجديد" قبل تعبِئة قلبك بعصارة إرادتك، الذي حاول أن يقنعنا بأن لا بأس على الضحية الجديدة، أن تجد حلا للضحية القديمة على حساب أرضها، وحقها، وروحها، وقلبها، ومستقبلها، ولحمها الحيّ؟؟؟