الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" ويحتجز شابين من يعبد

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين من بلدة يعبد وأعاقت تحركات المواطنين جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد، احتجزت الشابين جهاد منير أبو بكر ومعاذ فاروق أبو بكر لساعتين بعد استحوابهم والقيام بتصويرهم وتفتيش هواتفهم الخلوية قبل أن تخلي سبيلهم، كما أعاقت حركة المواطنين بعد ايقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم.

المصدر: (وفا)