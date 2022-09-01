المقداد: إسرائيل تلعب بالنار وتعرِّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير وستدفع الثمن

وطن: قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ردا على اعتداءات الاحتلال الأخيرة على مطاري دمشق وحلب إن الاحتلال يلعب بالنار وتعرِض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجير وستدفع الثمن.

وأضاف المقداد في تغريدة نشرها حساب الوزارة على تويتر: "إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.. سوريا لن تسكت في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا".

وأكد المقداد أن "سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها"، و"على العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها".

وشدد المقداد على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية عن تشجيع الاحتلال على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وكانت وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا بريف دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ كما استهدف العدوان الغسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.