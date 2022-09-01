"هيئة الأسرى": الحركة الأسيرة تحقق مطالبها وتلغي العقوبات وتنتصر على السجان

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال حققت مطالبها وألغت العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، وذلك قبيل ساعات قليلة من البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان من المفترض أن يكون مساء اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، "انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم، حيث عقدت جلسة حوار اليوم بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب وإدارة السجون واستخباراتها، وبعد مدٍ وجزر تم الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، ووقف كل العقوبات، على أن يبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة، ما يعني تعليق مؤقت لخوض الإضراب، وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع، وفي حال الإخلال ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فوراً".

وأشادت الهيئة بهذا الانتصار الذي توحدت فيه الحركة الأسيرة مع جماهير شعبنا وقيادته ومؤسساته، حيث كان الجميع على أهبة الاستعداد للانتفاض من أجل أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات.