دعوات مقدسية للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى والمشاركة في فعاليات الفجر العظيم

وطن: أطلق نشطاء دعوات شعبية للتحشيد والمشاركة في الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الجمعة.

وأتت هذه الدعوات في إطار تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه، والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

كما أن هذه الدعوات ليست مقتصرة فقط على المسجد الأقصى المبارك، بل انطلقت أيضاً في عدة مدن فلسطينية أخرى، مثل الخليل في المسجد الإبراهيمي، ومدينة نابلس في مسجد النصر تخليداً لذكرى الأربعين يوما لارتقاء الشابين محمد العزيزي، وعبد الرحمن صبح.

جدير بالذكر أن هذه الدعوات مستمرة من أشهر لإحياء الفجر العظيم وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ولمواجهة مخططات الاحتلال.