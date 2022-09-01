محكمة احتلالية ترفض الاستئناف للافراج عن أحمد مناصرة

وطن: رفضت محكمة احتلالية في بئر السبع اليوم الخميس، الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، للافراج عنه، رغم الحالة النفسية التي يعانيها مناصرة المعزول انفراديا منذ 10 شهور، في ظل ظروف اعتقالية بالغة القسوة.

وبحسب المحامي خالد زبارقة، فإن المحكمة ادعت أنه لا يوجد خطر على حياة الأسير مناصرة يستدعي الإفراج عنه، وأنه لا يمكن إزالة تصنيف "الإرهاب" عن ملفه.

وقال مناصرة للصحفيين الذين سمح لهم بتغطية الجلسة، إنه "مشتاق للحرية"، وأنه يفضل أن يكون برفقة الأسرى في السجن.

وكانت عشرات المؤسسات الحقوقية والانسانية ومختصون نفسيون واطباء طالبوا بالإفراج عن مناصرة لتمكينه من تلقي العلاج اللازم، كما وطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالإفراج عنه، لكن الاحتلال يمعن في تعذيبه ويواصل عزله ويرفض نقله لغرف الأسرى.

واعتقل الاحتلال أحمد مناصرة عام 2015 (حين كان عمره 13 عاما)، وذلك بعد ان اطلق النار عليه واصابه بجروح بليغة، وقتل في ذات الحادثة ابن عمه حسن مناصرة، وقد اخضعه لتعذيب جسدي ونفسي قاس.