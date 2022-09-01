"مقاومة الجدار": المصادقة على 3 مخططات استعمارية جديدة وايداع 7 أخرى خلال آب

وطن: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 787 اعتداء، بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته خلال شهر آب/ اغسطس من العام الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 159 اعتداء، ومحافظة بيت لحم 125 اعتداء، ومحافظة نابلس 98 اعتداء.

المصادقة على 3 مخططات استعمارية:

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صادقت الشهر الماضي على (3) مخططات استعمارية جديدة، بغرض إجراء توسعة داخل مستعمرات قائمة، استهدفت (291.695) دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف بناء (265) وحدة استعمارية جديدة، كما تم إيداع (7) مخططات استعمارية جديدة، تستهدف (675.419) دونما، وتسعى أيضا لبناء (885) وحدة استعمارية جديدة.

هدم 100 منشأة والاخطار بهدم ووقف البناء بـ48 أخرى:

وقال شعبان إن سلطات الاحتلال أصدرت في شهر آب الماضي، 48 إخطارا تراوحت بين هدم أو وقف البناء، أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظمها في محافظتي الخليل (18 إخطارا) ورام الله والبيرة (9 إخطارات).

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب، بلغت 59 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعه 100 منشأة ومصدر رزق، وتركزت هذه العمليات في محافظة أريحا بـ8 عمليات تسببت بهدم 35 منشأة، والقدس 15 عمليات تسببت بهدم 27 منشأة، وسلفيت بـ9 عمليات تسببت بهدم 9 منشآت.

وأوضح أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغ في الفترة التي يرصدها التقرير ما مجموعه 77 اعتداء، تراوحت ما بين اقتلاع أشجار من أراضي المواطنين، وتخريب ممتلكات، وخط شعارات عنصرية، وزرع أجسام مشبوهة بين مركبات المواطنين.

اقتلاع وتحطيم 1,381 شجرة:

وأشار شعبان إلى أن التقرير رصد تعرض ما مجموعه 1,381 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين من ضمنها 1,326 شجرة زيتون، وقد تركز جلّ هذه العمليات في محافظة الخليل باقتلاع 550 شجرة، ومحافظة بيت لحم باقتلاع 305 أشجار، ومحافظة رام الله 125 شجرة.

ونوه شعبان إلى أن سلطات الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لبدء التخطيط والبناء على 90 دونما من أراضي بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله لصالح محجر إسرائيلي في المنطقة يتبع لمستوطنة "كوخاف هشاهار" الواقعة إلى الجنوب منه، وتم المصادقة عليه في العام 1994 تحت مسمى "محجر كوخاف هشهار" ص/313 بفعل المخطط الاستيطاني الإسرائيلي رقم יוש/ 23/ 52.