ألا يستحقون؟

كتبت أسماء سلامة: تخبو قضيتهم وتعود بقوة من جديد، بين مد وجزر، رغم غيابهم عن عائلاتهم ومحبيهم، إلا أن حضورهم عن المشهد لا يغيب أبدا، أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، التي تعتبر قضيتهم من أهم القضايا التي علينا تبنيها دوما، حريتهم مطلب مقدس، معاناتهم خلف القضبان عليها أن تكون معاناة الشعب بأكمله.

خاض الأسرى على مدار السنوات والعقود العديد من المعارك مع إدارات سجون الاحتلال، ويستعدون الآن لخوص معركة جديدة، نسمع في وسائل الإعلام عن تلك الاستعدادات، المواطن العادي قد يستطيع رسم صورة لما يجري، لكن من كان له تجربة فعلية في الاعتقال يدرك تماما ما يتم الحديث عنه، فقد خاض تجربة الأسر، وقد يكون أحد أبطال معارك الأسرى في السابق أيضا.

ما يطالب به الأسرى من حقوق يعد من الأمور البسيطة للبعض، ولكنه حاجة كبيرة مقارنة بما يعيشه الأسرى في السجون، الذين يحرمون من أبسط الحقوق التي تفرضها الإنسانية.

ولمن لا يعرف ما هي المطالب التي يحارب الأسرى للحصول عليها، فملفاتها الرئيسية هي:

ملف الاتصال والتواصل، ملف الزيارة، الملف الطبي، ملف الأسيرات، البوسطة، التعليم، وظروف الاعتقال، وملف الاعتقال الإداري.

آلاف الأسرى من أبنائنا يستعدون لمعركة جديدة من الأمعاء الخاوية، وكأن سلب الحرية والابتعاد عن الأهل لا يكفي، سيكون الجوع أيضا.

سيواجه أسرانا الجوع في سبيل السماح لهم بإجراء مكالمة هاتفية مع أفراد عائلاتهم، وزيادة مدة الزيارة عن خمس وأربعين دقيقة، وأن يسمح بزيارتهم كل أسبوعين مرة، بالإضافة الى أن يسمح لكل أقاربهم من الدرجة الأولى بزيارتهم، وأن يسمح لهم أيضاً بأخذ الصور التذكارية معهم كل ثلاثة شهور، سيجوعون من أجل أن يحصل أهاليهم وأحباؤهم على استراحات أمام المعتقلات، يرتاحون فيها أثناء انتظار رؤيتهم.

هل لكم أن تتخيلوا أن يجوع الإنسان لأجل تلك المطالب؟ كم صورة يلتقط كل منا يوميا باستخدام أحدث الأجهزة الذكية؟ وكم يضيع من الوقت بإرادته بعيدا عن أقاربه وأهله؟

سيجوع الأسرى من أجل السماح لهم بقراءة الصحف والمجلات ومشاهدة بعض القنوات الفضائية، والاستماع لبعض الإذاعات، وأن يسمح لهم بتقديم امتحان التوجيهي بشكل طبيعي، ونحن نضع الكتب على الرفوف لتزينها، ونشعر بالملل ونحن نقلب في المحطات باحثين عن تسلية لا نجدها.

سيجوع أسرانا من أجل الحصول على حق إدارة المطبخ، وحق إعداد الطعام، ونحن نترك في أطباق الطعام في المطاعم التي نرتادها ما يشبع عائلات بأكملها، وينشر البعض منا ما لذ وطاب على صفحات التواصل الاجتماعي.

سيجوع أسرانا للحصول على الخدمات الطبية المناسبة، يريدون أطباء أخصائيين، وعيادات مجهزة، ولا يريدون أن يدفعوا مقابل علاجهم، يريدون أن يتم علاجهم بسرعة دون تركهم لمعاناة الألم، كما سيجوعون من أجل الإفراج عن أصحاب الأمراض المستعصية والإعاقات، ونحن لا نحتمل ألم ضرس أو صداع.

سيجوع الأسرى من أجل أخواتهم الأسيرات، لينعمن ببعض الخصوصية والراحة، ويحصلن على زيارة دون حواجز مع عائلاتهن، ونحن لدينا من يترك أخواته الشقيقات دون زيارة أو تفقد حال.

سيجوع أسرانا من أجل إلغاء العزل الانفرادي الذي حطم نفسيات الأسرى، وتسبب في أمراض نفسية كبيرة لهم، ليتم إلغاء الاعتقال الإداري الذي بات سببا في إضراب العديد من الأسرى عن الطعام بشكل منفرد ومتكرر، لأيامٍ وشهور، ومنهم من انتصر على السجان وانتزع حرية بعد جوع.

كنت قد بدأت كتابة هذا المقال يوم الثلاثاء، ولم أذكر بالاسم اي من الأسرى الذين أضربوا بشكل فردي احتجاجا على الاعتقال الإداري، ولكن الأسير البطل خليل عواودة أبى إلا أن يذكر اسمه، وأن يعطى انتصاره حقه، فقد توصل بإضرابه الذي استمر أكثر من مائة وثمانين يوما إلى اتفاق خطي مع المحتل ينهي اعتقاله الإداري، ويضمن الإفراج عنه في الثاني من تشرين الأول القادم، لقد كسر عنجهية الاحتلال الذي لا يؤمن له جانب ولا يمكن الثقة في وعوده.

سيجوعون من أجل أن يعاملوا بإنسانية أثناء نقلهم بالبوسطة (وسيلة نقل الأسرى خارج السجن)، تلك الوسيلة التي تعد أحد أشكال العقاب والتنكيل بهم، وإذلالهم وإهانتهم، وغالبيتنا ينعم بالتكييف في المنزل والعمل والسيارة، ومع ذلك نشكو حر الصيف وبرد الشتاء.

أيمكن لأحد أن يتخيل طبيعة الحياة التي يعيشها آلاف الأسرى في ظل الظروف التي سيجوعون من أجل تحسينها؟

لأعوام وهم يعانون، بل وبعضهم لعقود، حيث أمضى البعض منهم داخل الأسر أكثر من سنواته خارجه، وهو يعرف إمكانية موته داخله، كما وسيجوع الغالبية منهم من أجل تحسين الظروف لا من أجل الحرية.

ألا يستحقون منا بعض الاهتمام؟ بعض الانتباه لقضيتهم وتسليط الضوء عليها محليا ودوليا؟

إن من أهم الملفات التي طالما طرحت على طاولات المفاوضات في عدة جولات هي قضية الأسرى، ولكن من النادر إحراز التقدم فيها والاتفاق عليها، فتبقى القضية القديمة المتجددة، وتبقى معاناة الأسرى.

أتذكر أحد جولات الأسرى في معركتهم ضد سجانيهم "ملح وكرامة "، ذلك الجلد وتلك الإرادة، انتزعوا موافقة على بعض المطالب، ولكن الاحتلال لا يدخر جهدا في التضييق عليهم، ويستمتع بوجعهم، ويتفنن في إذلالهم.

ألف ومائتا أسير سيباشرون بالإضراب عن الطعام، وهي الدفعة الأولى منهم فقط، وسيتبعهم آخرون لاحقا، ونحن ننتظر المستجدات التي قد تطرأ في أية لحظة، ولكن بجميع الأحوال الكل رهن الإشارة للبدء، فهل سيبقى الأسرى وحدهم في معاركهم المتتالية ضد الاحتلال؟ لا تسليط للضوء على قضيتهم على الصعيد الرسمي بشكل يرتقي لعدالة هذه القضية وأهميتها، ولا تفاعل على الصعيد الشعبي بالشكل المطلوب أيضا، فإلى متى سيبقى الأسرى وحدهم خلف القضبان، وتبقى أُسرهم وحيدة في الخارج؟ الا يكفي ما يدور حول رواتبهم وصرفها؟

من واجبهم علينا وضعهم على رأس الأولويات، فهم يستحقون كل التأييد والتضامن على كافة الأصعدة.

هم يستحقون أن يتم تفريغ حصص صفية كاملة لتعريف الأجيال القادمة بقضيتهم، ومدى أهميتها، على كل ابناء الشعب أن يدركوا الثمن الغالي الذي يدفعه الأسرى من أجل الوطن، وأن تكون قضيتهم عنوانا لكل الإذاعات المدرسية، وهذا لا يعتبر كافيا، بل نأمل أن يتم إدراج قضية الأسرى في المنهاج المدرسي وتدريسها للطلبة.

هم يستحقون أن تتبنى خارجيتنا مهمة تسليط الضوء على قضيتهم في كافة المحافل الدولية، ولا بد أيضاً من الزخم الدولي والدعم الشعبي في كافة البلدان، العالم الذي يتغنى بالحريات وحقوق الإنسان عليه أن يعطي لهؤلاء الأسرى حقهم في الاهتمام والدعم والمؤازرة.

هم يستحقون أن تتبنى قضيتهم كافة الشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، بتفعيل الأوسمة وقيادة الحملات الإعلامية، فلا يخفى على أحد مدى تأثير الضجة على وسائل التواصل الإعلامي في حشد الرأي العام لأية قضية.

على الجميع الوقوف بقوة إلى جانب الأسرى في سبيل تحقيق مطالبهم، والإفراج العاجل عن الأسرى المرضى وأصحاب الإعاقات، فما التهديد الذي قد يسببه اسير مريض بالسرطان قد تكون أيامه في الحياة معدودة؟ أو آخر لا يقوى على الحركة، أو كبير سن بحاجة للعناية والرعاية، أو طفل صغير ما زال اقرانه على مقاعد الدراسة، أو سيدة يفتقد أبناؤها للرعاية والحنان؟

هم يستحقون أن يستمر الدعم والتأييد لهم، لا أن ترتفع قضيتهم لتعود للإنخفاض في بورصة الأخبار.

هم يستحقون.. يستحقون