بحضور عدد من الوزارات الشريكة: "مفتاح" تطلق موازنة المواطن الرقمية للعام 2022

وطن: أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الأربعاء موازنة المواطن الرقمية للعام 2022 بحضور ومشاركة فرق الموازنة والتخطيط في مختلف الوزارات، تم خلالها استعراض موازنات المواطن لست مراكز مسؤولية، وتجربة "مفتاح" مع الوزارات الشريكة، وعرض مقارنة تقارير الإنفاق الفعلي النصف سنوية والسنوية لمراكز المسؤولية المختلفة.

وفي كلمتها الترحيبية بالحضور أكدت د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" على الجهود التي بذلتها المؤسسة على صعيد الضغط والمناصرة واستمرار هذه الجهود انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية من خلال إدراج معايير العدالة الاجتماعية في السياسات المالية العامة التي تتطلب زيادة وعي المواطن بحقوقه من خلال استمرار إصدار موازنات المواطن وتقارير الإنفاق الحكومي لمختلف مراكز المسؤولية، حيث ساهمت موازنة المواطن في تحديد العديد من المؤشرات للفجوات الاجتماعية القائمة، وشكلت مرجعية لدراسة تلك الفجوات وتبيان انعكاسها على الفئات المهمشة والمنكشفة، ومدى انحياز الحكومة لهذه الفئات".

في حين، تطرقت لميس الشعيبي الحنتولي مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح في "مفتاح"، في مداخلتها إلى دور "مفتاح" وعلاقاتها مع مختلف الوزارات بما يحقق تعزيز انفتاح هذه الوزارات في نشر البيانات المالية، ونضوج العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، والتأثير في السياسات المالية على مستوى الموازنات والانفاق وتطوير العمل بها باتجاه رقمنتها وصولاً إلى ممارسات صحيحة لمعايير الشفافية الدولية، والتأثير في السياسات التنفيذية تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح، إضافة إلى دعم "مفتاح" لتوفير بيئة حوارية بين الجهات ذات العلاقة استناداً إلى الأدلة المتمثلة بالأرقام والبيانات المالية الدقيقة والتي تشكل قاعدة أساس في المساءلة المجتمعية .

وتم خلال اللقاء استعراض مكونات المنصة الإلكترونية الخاصة بموازنة المواطن، والتي تضم عدداً من مراكز المسؤولية في القطاع الاجتماعي، بالإضافة لموازنة المواطن العامة، حيث تعكس المنصة تحولاً في نشر الموازنات من خلال رقمنتها، والتي بدورها تعزز من مستوى انفتاح الوزرات على الفئات المستفيدة من خدماتها ووصول المواطنين إلى البيانات المتعلقة بالإنفاق العام. كما تتضمن المنصة أدوات تفاعلية تمكن زوارها من إرسال مقترحاتهم أو شكاواهم أو اعتراضاتهم بخصوص الإنفاق على مراكز المسؤولية المختلفة.

وتخلل اللقاء مناقشة للتوصيات التي تقدمت بها فرق الموازنات والتخطيط في مراكز المسؤولية التي شاركت في اللقاء، والتي أكدت على أهمية المنصة من خلال تزويدها بالأدوات التي تعمل على تبسيط عرض برامج الوزارات والموازنات المخصصة لها ومقارنتها مع الإنفاق الفعلي على هذه المراكز، كما اشتملت التوصيات على أهمية التأكد من توفير شروط استدامة المنصة والتنسيق مع الوزارات لتزويدها بالبيانات اللازمة بشكل دوري ومنتظم، من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء بتبني المنصة الرقمية لموازنة المواطن.

بدوره، قال حسن محاريق مسؤول في وحدة الحوار والسياسات في "مفتاح"، أن إطلاق هذه الموازنة يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية ل "مفتاح" والمتمثلة باستمرار جهود الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين حيث عملت "مفتاح" وبالتعاون مع UNDP، منذ بداية العام على رقمنة موازنة المواطن، بالشراكة مع عدد من مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي، بهدف استدامة وتطوير معايير الشفافية الدولية للموازنات، وتعزيز انفتاح المؤسسات الحكومية على الجمهور من خلال إصدار البيانات المالية بشكل دوري ومنتظم، والمتعلقة بمخصصات الانفاق الحكومي على برامج الخدمات الاجتماعية، وتحسين مستوى وصول المواطنين إليها من خلال توفيرها الكترونياً.