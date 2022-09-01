قدورة فارس لوطن: لجنة الطوارئ العليا للأسرى وجهاز المخابرات يجرون مفاوضات مع الاحتلال بشأن إضراب الاسرى

وطن: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بأن هناك مفاوضات تجري مع الأسرى في سجون الاحتلال بشأن إضرابهم عن الطعام.

وقال فارس في تصريح لوطن، بان هناك مفاوضات تتسم بالجدية ومقترحات بدأت منذ الأمس، ولم تنته حتى الآن، وان الاسرى اعطوا فرصة حتى مساء اليوم للوقوف على ما قد تسفر عنه هذه المفاوضات، وبناء عليه فان الاسرى قرروا إرجاء تسليم رسالة الإضراب التي تضم اسماء الاسرى المضربين واعلانه حتى مساء اليوم.

ولفت فارس انه في حال نجاح المفاوضات فإنه لن يتم الذهاب الى اضراب عن الطعام، وفي حال فشلت ولم تتم الاستجابة لمطالبهم فان الاسرى سيسلمون رسالة الاضراب وسيشرعون به.

ولفت فارس الى ان من يجري مفاوضات مع ادارة سجون الاحتلال هي لجنة الطوارئ العليا للأسرى، وجهاز المخابرات الفلسطينية من خارج السجون.

وفي تعقيب لها، قالت لجنة الطوارئ العليا للأسرى أن قرار خطوة الإضراب قائمة كما أعلن عنها سابقا، وسيتم تسليم رسالة الإضراب، وقوائم أسماء الأسرى الذين يخوضون الإضراب إلى إدارة السّجون خلال اليوم، حيث من المتوقع ان يشارك نحو ألف أسير في الإضراب كخطوة أولى.