"حزب الشعب": انتصار الأسير العواودة يعبر عن إرادة شعبنا الكفاحية في مجابهة المحتل

وطن: وجه حزب الشعب الفلسطيني التحية الحارة والتقدير العالي للأسير خليل العواودة على انتصاره المشرف ضد غطرسة وصلف إدارة سجون الاحتلال، وانتزاعه لحريته بعد إضرابه الأسطوري عن الطعام الذي امتد لـ 172 يوماً، قدم خلالها نموذجاً من التحدي والصمود البطولي وقوة العزيمة التي تميزت بها الحركة الأسيرة على مدار عدة عقود.

وأضاف حزب الشعب في تصريح صحفي وصل وطن، مساء اليوم الاربعاء، ان الأسير خليل العواودة، عبر من خلال إضرابه الطويل عن الطعام وصموده البطولي خلاله، عن إرادة شعبنا الفلسطيني الكفاحية في مجابهة المحتل، وإصراره على نيل حقوقه في الحرية والعودة والاستقلال.

وفي ختام تصريحه، أكد الحزب مجدداً على أهمية مواصلة التحركات السياسية والجماهيرية على مختلف المستويات، لدعم الحركة الاسيرة في مطالبها ونضالاتها المشروعة، خاصة وهي تستعد لخوض الإضراب الواسع والمفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال، ومن أجل الضغط أيضاَ حتى يتم الإفراج عن الأسيرات والأسرى كافة.