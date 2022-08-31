ارتفاع أسعار السولار.. وزارة المالية تعلن أسعار المحروقات لشهر أيلول

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022، اعتبارا من منتصف الليلة، مشيرة إلى وجود انخفاض على سعر البنزين وارتفاع على سعر السولار.

وأوضحت الهيئة في نشرتها الشهرية أن سعر لتر "البنزين 95" في أغسطس 6.24 شيكل، بينما بلغ لتر "البنزين 98" بلغ 6.92 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ6.10 شيكل.

وثبتت الهيئة أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيقلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيقلا.

ودعت الهيئة، موزغي الغاز وأصحاب المحطات على الالتزام بالأسعار تحت طائلة المسؤولية، داعية المواطنين إلى تقديم الشكاوى بحق المخالفين عبر التواصل مع دائرة حماية المستهلك.

وخلال شهر أغسطس/ آب الجاري، بيع لتر بنزين 95 بـ6.34 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.99 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.95 شيقل.

وفيما يلي أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول: