شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي ترعى حفل مسابقة الشركة الطلابية 2022

وطن: شاركت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي برعاية الحفل الختامي الذي تنظمه مؤسسة إنجاز فلسطين في قصر رام الله الثقافي لمسابقة الشركة الطلابية للعام 2022. وقد نظم الحفل على مدار يومي 29 و30 من شهر آب بمشاركة مئات الطلبة من مختلف المحافظات.

وتنفذ مؤسسة إنجاز فلسطين مسابقة الشركة الطلابية بشكل سنوي، من خلال تشكيل فرق من طلبة المدارس والجامعات، وبلغ عدد الطلبة المشاركين لهذا العام نحو 500 طالبٍ/ة من تسع محافظات بما فيها مدينة القدس ومدينة غزة، إذ يقوم الطلبة المشاركين بمشروع الشركة الطلابية بتشكيل شركاتهم الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التفاصيل الإدارية والتسويقية.

وقال المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي السيد عماد هندي "إن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تسعى بشكل دائم لتشجيع المشاريع التي من شأنها تنمية مهارات الشباب وتهيئتهم لإنشاء مشاريع مستقبلية تعينهم على الإنطلاق لعالم الأعمال مستقبلاً". كما أوضح الهندي أن الشركة أخذت على عاتقها دعم المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز دور الشباب في المجتمع كجزءٍ من سياسة الشركة ومسؤوليتها تجاه المجتمع الذي ينتظر مساهماتٍ شبابية مبدعة.

وبين الهندي أن ميزة مسابقة الشركة الطلابية تتمثل في خلق أجواءٍ مطابقة لما يحدث في في الشركات والمشاريع في مجال التسويق وإعداد الخطط التجارية، كما تدعم هذه التجربة تنمية العديد من المهارات لدى الطلبة، مثل العمل الجماعي وتنمية روح الفريق والإبداع.

وعبرت المديرة العامة لمؤسسة إنجاز فلسطين السيدة رانيا قطينة عن تقديرها لرعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي لحفل رواد الأعمال الشباب وللسنة الرابعة عشر على التوالي، خاصةً مع تأسيس العديد من الشركات الطلابية لتصل هذا العام لعشرين فريقاً وتدريبهم لحوالي العام.

وأشارت قطينة إلى أن مؤسسة إنجاز تعمل على توفير الدعم والتدريبات اللازمة لتأهيل الشباب الفلسطيني وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وجسر الهوة بين المعارف التي اكتسبوها على مقاعد الدراسة ومبادئ تأسيس شركاتٍ ناشئة وريادية. وأضافت ان الدراسات البحثية أثبتت ان المؤهلات العلمية لغالبية الشباب الفلسطيني لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، لذلك تعمل انجاز مع جميع شركائها بالقطاع التعليمي والخاص لزيادة امكانية الشباب العملية.

كما أكدت المديرة العامة على اهمية تنفيذ برنامج الشركة الطلابية سنوياً وأشارت إلى أن مشاركة جميع محافظات الوطن يعد إنجازاً حقيقيا وبصمة في مسيرة إنجاز الريادية.

وتحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على توفير الدعم والراعية للمشاريع التي تخص الشباب كجزءٍ من سياستها الثابتة على مدار سنوات في دعم المجتمع وتعزيز حضور الطاقات الشبابية في المجتمع.