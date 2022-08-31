الاحتلال يعلن تمديد عمل المعابر مع الأردن

وطن: نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن ما تسمى "سلطة المطارات الإسرائيلية" بأنه سيتم تمديد ساعات عمل المعابر على نهر الأردن، علماً أن معبر الكرامة "اللنبي" أحد هذه المعابر.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت قبل أيام عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لدفعها للالتزام بتعهدها للرئيس جو بايدن، بتسهيل تنقل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن وبالعكس عن طريق "جسر اللنبي".

وذكر موقع "واللاه" العبري أن إسرائيل وافقت خلال زيارة بايدن منتصف الشهر الماضي، على فتح الجسر أمام تنقل الفلسطينيين على مدار 24 ساعة يومياً على مدارس الأسبوع، بدءاً من 30 أيلول المقبل. الا أن مسؤولين في دولة الاحتلال يدعون أنه لن يتم تنفيذ هذا التعهد.

وأفاد موقع "واللاه" أن السفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس، يمارس ضغوطاً على الاحتلال منذ زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة ، من أجل تنفيذ تعهدها، وأنه زار الجانب الأردني من المعبر، وسأل مندوبي سلطة الاحتلال إذا كان جاهزاً للعمل على مدار 24 ساعة في نهاية الشهر المقبل.