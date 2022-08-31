شرطة الاحتلال تقمع وقفة مساندة للأسير عواودة أمام المشفى الذي يقبع فيه

وطن: قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة إسناد للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ نحو 6 أشهر، واحتجاجا على سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

وشارك في الوقفة محامون وحقوقيون، وقد عمدت الشرطة إلى الاعتداء على متظاهرين، واعتقال شخصين على الأقلّ.

ونُظمّت الوقفة أمام مشفى "أساف هروفيه" في الرملة، حيث يقبع الأسير خليل عواودة، والذي يتواصل تدهور وضعه الصحيّ الحرج، ما قد يتسبب باستشهاده في أيّ لحظة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات احتجاجية ضدّ الاعتقالات، وبضمنها الاعتقالات الإدارية، بالإضافة إلى لافتات حملت شعارات مساندة لأسير خليل عواودة.

ورُفع العلم الفلسطينيّ من قِبل النشطاء، إلى جانب صور الأسير خليل عواودة، المستمر في خوض معركة الأمعاء الخاوية.