مصطفى البرغوثي يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي بورغسدروف ويبحث معه الخطر على حياة عواودة و الهجمة الإسرائيلية على المجتمع المدني

وطن: التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله، اليوم الاربعاء، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين كون فون بورغسدروف و بحث معه الخطر على حياة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ172 يوما خليل عواودة.

وأكد البرغوثي وجود خطر حقيقي بأن يستشهد الأسير عواودة في أي لحظة داعيا إلى ممارسة كل ضغط دولي ممكن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه معتقل إداريا و لم توجه له أي تهمة على الإطلاق، و أبدي بوغسدروف مشاركته في القلق الشديد على حياة الأسير عواودة، وضرورة العمل بكل الوسائل لإنقاذ حياته.

و ناقش الطرفان الأوضاع الخطيرة في الأراضي المحتلة بما في ذلك الاعتداءات على حقوق الإنسان والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي الخطير و الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية.

وبحث البرغوثي مع الممثل الأوروبي الإعتداءات و الحملات الإسرائيلية الخطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما في ذلك القرار الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني بإغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية السبعة، و أكد بورغسدروف الموقف الأوروبي المعلن من قبل مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الأوروبية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية ضد هذه المؤسسات واستمرار التعاون معها، وأهمية الحفاظ على الدور الحيوي للمجتمع المدني الفلسطيني و حرية عمله في جميع الأراضي الفلسطينية.

وناقش الطرفان أهمية إنجاح الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية، وضرورة العمل على إجراء الانتخابات الديمقراطية في فلسطين وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إجرائها بما في ذلك في مدينة القدس.