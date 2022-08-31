العراق: الحياة تعود لطبيعتها بلا بوادر لحل الأزمة السياسية

وطن: عادت الحياة الى طبيعتها في العراق اليوم، الأربعاء، بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، لكن لا بوادر بعد لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

وخلال المواجهات التي اندلعت في اليومين الماضيين، قُتل 30 شخصا وأصيب حوالى 600 من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة وعناصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي الموالية لإيران من جهة ثانية.

ووقعت الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الصدر الى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلان رجل الدين النافذ "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية. واقتحم عدد كبير منهم مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى، أبرزها قصر الحكومة في المنطقة الخضراء، وتواجهوا مع العناصر الأمنية التي اشتبكت معهم.