الأردن يخصص أكثر من 200 مليون دولار لتطوير جسر الملك حسين

وطن: أعلن وزير النقل الأردني وجيه عزايزة الأربعاء إن بلاده ستخصص أكثر من 200 مليون دولار لتطوير معبر الملك حسين (اللنبي) الحدودي مع فلسطين المحتلة والذي يستخدمه الفلسطينيون للوصول إلى الأردن ثم للسفر إلى الخارج.

وقال عزايزة خلال اجتماعه بوزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بحضور وزير الداخلية الأردني مازن الفراية "هناك مساع حكومية للإسراع بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين بقيمة 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات".

واكد الوزير أن "الأردن حريص على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء الدولي ويسخّر كل إمكاناته لتسهيل سفرهم وضمان راحتهم في حلهم وترحالهم".

واشار الوزير في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى "موقف الأردن الثابت والواضح من مطار (رامون الإسرائيلي)، لافتا إلى أن "المملكة قدمت اعتراضا رسميا على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، واسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار".