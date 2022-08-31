جزر سليمان تمنع سفن كل الدول الأجنبية من الرسو على سواحلها

وطن: أعلنت جزر سليمان أن حظر رسو السفن العسكرية الأجنبية على شواطئ البلاد يشمل "كل الدول الأجنبية"، كما ذكر ناطق باسم رئيس وزراء الأرخبيل.

في اليوم السابق، قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تلقت إخطارا من حكومة الأرخبيل بشأن "وقف جميع زيارات البحرية بانتظار تحديث كل الإجراءات البروتوكولية".

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة "فرانس برس" بأن هذا التجميد "يشمل كل دول العالم" وليس "دولة محددة"، مبينا أنه ليس هناك "جدول زمني محدد" لتحديث الإجراءات.

ويثير هذا القرار اهتماما كبيرا بسبب تدهور العلاقات بين واشنطن وهذا الأرخبيل.

وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في 2019 لصالح بكين، وقعت حكومة الأرخبيل في أبريل اتفاقية أمنية واسعة مع بكين.

ويخشى عدد من الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة وأستراليا، من أن تسمح هذه الاتفاقية للصين بإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد.