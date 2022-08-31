لبنان.. انقطاعات متكررة لخدمة الإنترنت بسبب إضراب

وطن: تكرر انقطاع الإنترنت في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية يوم الثلاثاء بعد أن دخل موظفو شركة "أوجيرو" للاتصالات المملوكة للدولة في إضراب للمطالبة برفع الأجور.

ووفقا للوكالة الوطنية للأنباء، فقد انقطعت خدمة الإنترنت في عدة بلدات في أنحاء البلاد، بما فيها عدة أحياء في بيروت.

هذا وبدأ الآلاف من عمال القطاع العام الإضراب منذ ما يقرب من شهرين، مطالبين بزيادة الأجور والرواتب.

ووافقت الحكومة اللبنانية في مايو على رفع أسعار اشتراكات الإنترنت والهاتف، قائلة إن الزيادات ضرورية لاستمرار قطاع عمل الاتصالات المتعثر، والذي يكافح للحفاظ على بنيته التحتية وتحمل تكلفة وقود الديزل للمولدات.

وتدهورت البنية التحتية المتدهورة بالفعل في لبنان بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت في 4 آب 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير العديد من احياء بيروت.