استطلاع لوطن: 63 % يعتقدون ان سماح الاحتلال للفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون هدفه تحقيق فوائد اقتصادية وتشغيل المطار بعد فشله

وطن: رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول موقف المواطنين من سماح الاحتلال بالسماح للفلسطينيين السفر عبر مطار رامون.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول "كيف تنظر الى سماح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون؟"

وقال 63 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون ان الذي دفع الاحتلال للسماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون هو لتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيل المطار بعد فشله، بينما قال 26 % من المستطلعة آراؤهم انه لا اختلاف لديهم بين السفر عن رامون والمرور عن معبر الاحتلال مع الاردن، بينما عزا 11 بالمئة من المستطلعة آراؤهم سبب ذلك الى رغبة الاحتلال في تكريس فكرة السلام الاقتصادي.

وكان مطار رامون قد شهد قبل أيام أول رحلة عبر مطار رامون لمجموعة من المسافرين الفلسطينيين الذين توجهوا في رحلة الى قبرص.