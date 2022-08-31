التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية)

وطن: أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء، نتائج الثانوية العامة لعام 2022 (الدورة الثانية)، عند الساعة الثامنة صباحاً للطلاب غير المستكملين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، عبر الموقع الالكتروني الخاص بها (للاطلاع اضغط هنا).

وأطلقت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، رابط الاستعلام عن نتائج الإكمال (الدورة الثانية) للثانوية العامة 2022.

وقالت الوزارة "إن عدد المتقدمين لهذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة والخارج، نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).

وتُعد هذه الدورة التي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين، لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى، بما لا يزيد عن أربعة مباحث، لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.