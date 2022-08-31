العمليات المسلحة ضد الاحتلال ومستوطنيه بالضفة تسجل رقماً قياسياً

وطن: ذكرت قناة "مكان 11" العبرية أن ارتفاعا كبيرا طرأ على عدد عمليات إطلاق النار التي تستهدف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالاعوام السابقة.

وذكرت قناة "مكان 11" الاسرائيلية في نشرة أخبار مساء أمس الثلاثاء، أن 60 هجوماً مسلحا وقعت خلال هذا العام، بينما وقعت خلال العام الماضي كله 50 عملية إطلاق نار، و 48 عملية في عام 2020، و 61 في عام 2019.

وشهد هذا العام ايضا عشرات الحالات الأخرى التي أطلق فيها مسلحون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال أثناء دخولها إلى المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

وحسب ذات المصدر فان قوات الاحتلال تمكنت حتى الآن، من "إحباط 220 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية، هذا العام، ضد جنود ومستوطنين، بعد اعتقال مطلوبين، وفي أعقاب معلومات استخبارية مركزة من جهاز الأمن العام -الشاباك".