قوات الاحتلال تقتحم سلواد وتعتقل 3 شبان أحدهم مصاب بالرصاص بعد محاصرة منزلين بالبلدة 

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت، شابين من بلدة سلواد شرق رام الله، بعد محاصرتها منزلين في البلدة.

وذكرت مصادر محلية، ان قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت الشابين عبد القادر حمّاد (23 عاما) وعبد الرحمن أحمد عبد حامد (24 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

بينما قال نادي الاسير ان المعتقلين هم المصاب عبد الرحمن عبد الله حامد وعز الدين محمد عيسى صبح وعبد القادر باسم حماد.

وأشارت المصادر، إلى أن قوة كبيرة أخرى داهمت البلدة، واندلعت مواجهات، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في حين ذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال اعتقل 3 مطلوبين، يشتبه بتنفيذهم عمليات إطلاق نار باتجاه موقع عسكري في سلواد، ومن بين المعتقلين مصاب جرى اطلاق النار عليه من جيش الاحتلال.