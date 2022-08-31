الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من كفل حارس والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان من بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت، ومواطناً من الخليل بعد ان دهمت وفتشت منازلهم.

وطالت هذه الاعتقالات محمد عبد السلام الأسعد، ومصعب عبد الرحيم الأسعد، وعبد الله زيد صالح، من كفل حارس، والشاب مجاهد محمد مطلق ابو جحيشة من بلدة اذنا غربا.

وحطمت قوات الاحتلال خلايا شمسية في منزل المواطن أسامة حمامدة، الكائن قرب تجمع شعب البطم والطريق الالتفافي 60 في مسافر يطا، واستولت على مركبته.

وفي بلدة يعبد بمحافظة جنين احتجزت قوات الاحتلال الشاب محمد فتحي عمارنة بعد اقتحامها البلدة، كما واقامت عدة حواجز في محيط قرى وبلدات رمانة وزبوبا وتعنيك وعرابة وصانور وفحمة.