مركز شاهد يعقد ندوة حول مشاركة المخيمات في الانتخابات المحلية للمجالس البلدية

وطن: عقد مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية في مكتبة بلدية نابلس، ندوة بعنوان: "مشاركة المخيمات الفلسطينية في الانتخابات المحلية للمجالس البلدية - بلدية نابلس" وذلك ضمن مشروع منصة من المخيم.

وهدفت الندوة إلى عقد جلسة حوارية حول مشاركة المخيمات في الانتخابات المحلية من وجهة نظر القانون وشرعية المشاركة، ومن وجهة نظر بلدية نابلس، ومن وجهة نظر مخيمات محافظة نابلس، وتخلل الجلسة عملية نقاش وإجابة على استفسارات الحضور؛ كاستطلاع آراء كل من المخيمات، ومجالس البلدية، للخروج بمقترحات تخدم الصالح العام.

وأكدت دينا المصري منسقة مشروع من المخيم على أهمية المشروع في تسليط الضوء على قصص النجاح في المخيمات، وتحسين الصورة النمطية فيها، وركزت الجلسة على أسباب غياب مشاركة المخيمات في انتخابات الهيئات المحلية، من وجهتي نظر الأستاذ حسني عودة من مخيمات محافظة نابلس، وممثل عن المجلس البلدي في نابلس د. حسام الشخشير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة عقدت ضمن مشروع من المخيم، بتمويل من IMS (International Media Support).