العثور على جثة سيدة 55 عاما في رام الله

وطن: عثر مساء اليوم الثلاثاء على جثة سيدة تبلغ من العمر 55 عاما في شقتها في مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية انه جرى العثور على جثة السيدة التي تبلغ من العمر 55 عاما في شقتها في شارع الحدادين في رام الله، بعد 10 أيام من وفاتها في المكان.

وقالت المصادر ان المرأة تنحدر أصولها من بلدة دير غسانة قضاء رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامة في محافظة رام الله تباشران اجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطنة ستينية وجدت متوفية داخل منزلها وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان لحين عرضه على الطب العدلي.