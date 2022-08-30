محكمة الاحتلال العليا ترفض استئناف الأسير العواودة للأفراج عنه

وطن: رفضت محكمة الاحتلال العليا اليوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من الأسير خليل العواودة للأفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير ان محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف المقدم من محامية العواودة للأفراج عنه، بشكل فوري نظرا لتدهور حالته الصحية.

وقال المحامية أحلام حداد ان محكمة الاحتلال العليات أصدرت القرار بالرفض، بزعم أنٌهم "ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21 آب، وأنٌنا لم نأتي بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

ويواصل المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ171 رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مطالبات واسعة للإفراج عنه، لخطورة وضعه الصحي.

وكانت مؤسسات حقوقية، قد نشرت أمس الأول صورا للمعتقل عواودة، أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة، جراء استمراره في الإضراب، وبدا جسده نحيلا جدا كهيكل عظمي.