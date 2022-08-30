الاحتلال يحول الأسير صبيح أبو صبيح للاعتقال الاداري

وطن: حولت سلطات الاحتلال اسيرا مقدسيا للاعتقال الاداري.

وأفاد رئيس لجنة أسرى القدس أمجد ابو عصب، بأن سلطات الاحتلال حولت الاسير صبيح ابو صبيح (24 عاما) للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر بعد انتهاء محكوميته البالغة 30 شهرا غدا الاربعاء.

والأسير صبيح ابو الصبيح هو الابن الأكبر للشهيد مصباح ابو صبيح الذي يحتجز الاحتلال جثمانه منذ تاريخ 9/10/2022، حيث يقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

يشار الى أن هناك 500 معتقل اداري في سجون الاحتلال.