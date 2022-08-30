"التربية": غدا ستعلن نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية)

وطن: أقرت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps .

وتُعد هذه الدورة التي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

واشارت لجنة الامتحانات الى ان كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم، التي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %).