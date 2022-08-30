رئيس جامعة القدس أبو كشك في جولة دولية لبحث التعاون الأكاديمي ودعم القدس

وطن: التقى رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك رئيس الوزراء الماليزي السابق "مهاتير محمد"، في زيارة قام بها للجمهورية في آب الحالي، وكرمه تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم القدس وقضاياها، ووقوفه والشعب الماليزي إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.

وأضاء أ.د. أبو كشك في لقائه بالزعيم محمد على الدور الأكاديمي والثقافي المجتمعي الذي تقوم به جامعة القدس، وخطط الإدارة الاستراتيجية للوصول بها إلى مستوى عالمي منافس من حيث الجودة الأكاديمية والريادة والتأثير على الأصعدة كافة.

هذا وأجرى أ.د. أبو كشك اتفاقًا مع شركة الاتصالات الرسمية الماليزية لتوفير فرص عمل بحثية وريادية لطلبة الجامعة وأساتذتها تحت إطار برنامج التبادل الطلابي، وربط أبحاث طلبة جامعة القدس المتميزين مع شركة الاتصالات الماليزية وتطويرها ضمن برنامج مدفوع الأجر.

كما وقدم أ.د. أبو كشك خلال زيارته محاضرة لطاقم جامعة MMU الماليزية المتخصصة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة، التابعة لشركة الاتصالات الماليزية الرسمية، حول تجربة جامعة القدس في إعادة تشكيل مخرجات التعليم ضمن بيئة بحثية عصرية تؤدي إلى إنتاج مشاريع أعمال ريادية خاصة بالطلبة تتوافق مع احتياجات السوق.

على صعيد متصل، توجه أ.د. أبو كشك في زيارة إلى جمهورية الكويت ضمن وفد من صندوق ووقفية القدس ترأسه الأمير تركي الفيصل، والشيخ محمد صباح السالم الصباح، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري.

وبحث الوفد مع مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت السيد بدر سعد المساهمة في دعم "صندوق تمكين القدس" الذي أسسه صندوق ووقفية القدس بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.

والتقى الوفد بوزير الخارجية الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، مقدمًا وثيقة تأسيس "وقف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، الذي أسس بتبرع من مؤسسة التعاون وصندوق ووقفية القدس بجوار المسجد الأقصى، تكريمًا للراحل الشيخ الصباح.