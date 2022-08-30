ناجي العلي، ترك لنا طائرة مسيرة من طراز "حنظلة"

كتب: يوسف شرقاوي

في الذكرى ال "35" لرصاصات الغدر التي صوبت إلى رأس مكثف التحريض اليومي، ومكثف التربية الوطنية المستدامة، ناجي العلي، نقول لناجي: خاب من ظن أن رصاص كاتمهم قد نال منك، ومن هذا العطاء الثوري المكثف، لمفكر ومثقف كان يعصر عقله يوميا كي لا تنحرف البوصلة والبندقية عن فلسطين.

لم يرق لهم ذلك يا ناجي.

ظنوا يا ناجي أن رصاصات العار تلك باستطاعتها تغييبك إلى الأبد، لكن هذا الغباء لم يخدمهم، فبفعل عبقريتك الفذة، جعلت من تلك الرصاصات مفجرا لكاتم صوتهم، وترتد عليهم وبالا، ليعطي دفعة قوية وأبدية لمن خرج من حلمك السرمدي، أي حنظلة، وكأنه امتدادا لكرامشي الفلسطيني.

ناجي، حنظلة اليوم يحدّث عبقريتك، وكأنه طائرة مسيرة من الاستحالة بمكان إسقاطها، فهي تزن يوميا فوق رؤوس القتلة وأتباعهم، وتزن فوق رؤوسنا أيضا لتذكرنا بأن غيابك زادك حضورا، وزادنا أيمانا بأنك الحارس الوفي لهذا الحلم العظيم، ولن نبدّل تبديلا يا ناجي.

فنم قرير العين، وحنظلة ونحن سنكمل حراسة وتحقيق الحلم.

المجد لك يا ناجي، ولك الوفاء من حنظلة، ومنّا.