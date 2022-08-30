الاحتلال يصيب العشرات ويعتقل شابين بعد ساعات من محاصرتهما في منزل وقصفه بروجيب شرق نابلس

وطن: أصيب 25 مواطنا، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا في قرية روجيب شرق نابلس، وأسفر عن اعتقال شابين.

وأفاد الزميل عميد دويكات في حديث لـ "وطن" أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في قرية روجيب، يعود لعائلة الصوالحي، مؤلف من شقتين احداهما مأهولة والاخرى غير مأهولة، وقصفته بعدة قذائف، وأن طائرات استطلاع مسيرة تحلق في أجواء المنطقة تزامناً مع محاصرة المنزل.

واشار الى ان قوات الاحتلال تحاصر منطقة روجيب باسرها بعد ان دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة للمكان.

ولاحقا، اعتقل الاحتلال الشابين نبيل إياد الصوالحي ونهاد عويص، فيما اندلعت مواجهات أثناء انسحاب القوات.

وأوضح مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وثلاثة آخرين بشظايا الرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بالصدر جرى نقلهم لمستشفى رفيديا، فيما أصيب 13 آخرون بشظايا الرصاص و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و4 جراء السقوط، و20 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وأوضح أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى موقع منزل عائلة الصوالحي الذي حوصر لمدة ثلاث ساعات، كما منعت طاقم الهلال الأحمر والرعاية من مغادرة الموقع وتعريض حياتهم للخطر وأخذهم دروعا بشرية.

وأشار إلى مركبة إسعاف تتبع جمعية الإغاثة الطبية تعرضت للإصابة بالرصاص الحي في الهيكل الخارجي.

وحسب بعض المصادر الاعلامية العبرية فان قوات الاحتلال تستهدف شبانا بزعم قيامهم بإطلاق النار قبل ايام على حارس مستوطنة شافي شمرون المقامة شمال غرب نابلس.