إصابة مستوطنين في اطلاق نار قرب نابلس واشتباكات في جنين

وطن: اصيب مستوطنان في عملية اطلاق نار استهدفت مركبتهما التي كان على متنها خمسة مستوطنين، لدى محاولتهم الوصول الى منطقة مقام يوسف بمدينة نابلس في ساعة متاخرة من الليلة الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المستوطنين المصابين نقلا للعلاج في مستشفيات "بيلنسون" و"تل هشومير"، ووصفت جروحهما بين المتوسطة والخطيرة.

واشارت الى ان المستوطنين اللذين اصيبا من سكان القدس ومستوطنة موديعين عيليت.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن المستوطنين الخمسة حاولوا الوصول إلى مقام يوسف بدون تنسيق مع قوات الجيش، وتعرضوا لإطلاق نار، وتركوا مركبتهم واختبأوا لعدة دقائق في شارع قرب مقام يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة تفتيش عسكرية قريبة، ثم تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

واقدم شبان فلسطينيون على احراق مركبة المستوطنين التي تركوها في المكان بعد اطلاق النار عليهم.

وفي جنين اشتبك مسلحون مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي من المدينة، بعد ان تسللت قود من جيش الاحتلال المنطقة مستخدمة عدة مركبات فلسطينية.

والقى المسلحون خلال ذلك عدة عبوات ناسفة نحو قوات الاحتلال التي طاردت مركبة محلية واعتقلت ركابها عمر بلبل وهو أسير محرر، ومحمد السعدي، كا ونصب جنود الاحتلال كمائن للمسلحين في أزقة الحي الشرقي، واقتحمت عدة منازل وطاردت المركبات المارة من المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في حي الالمانية، واحتجزته وأسرته حوالي ساعتين، وفتشت المنزل ودمرت معظم محتوياته، كما واعتقلت قوات شابين، ودمرت محتويات منزل أسير محرر.