الاحتلال يحاصر منزلا في روجيب شرق نابلس ويقصفه بقذائف انيرجيا

وطن: تحاصر قوات الاحتلال منذ صباح اليوم الثلاثاء منزلا في قرية روجيب شرق مدينة نابلس، وقصفته بقذائف انيرجيا وفقا لما ذكرته مصادر فلسطينية، فيما شهدت المنطقة اشتباكات مسلحة واسعة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في قرية روجيب، يعود لعائلة الصوالحي، وقصفته بعدة قذائف، وأن طائرات استطلاع مسيرة تحلق في أجواء المنطقة تزامناً مع محاصرة المنزل.

ويأتي حصار المنزل بعد ساعات من عملية إطلاق نار قرب مقام يوسف، شرق نابلس، وقعت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية واسفرت عن اصابة اثنين من المستوطنين.

هذا ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة للقرية، فيما ذكرت مصادر محلية ان مسلحين اطلقوا الرصاص نحو قوات الاحتلال المنتشرة هناك خلال حصارها المنزل.

واصيب مواطن برصاص الاحتلال في بطنه خلال هذه الاحداث.