الاحتلال يعتقل 7 أسرى محررين من طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم سبعة اسرى محررين من طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي صيدا وزيتا شمال طولكرم واعتقلت الأسيرين المحررين فادي رداد وإبراهيم أبو العز عقب اقتحام منزليهما.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال المدينة واعتقلت الاسرى المحررين عقاب زهير عتيلي، وأمجد عدنان، ومروان صدقي، عقب اقتحام منازلهم.

ومن بلدة دير الغصون شمال طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين فؤاد حواري ومحمود ربايعة عقب اقتحام منزليهما.