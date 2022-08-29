وفاة مواطن بحادث دهس في طولكرم

وطن: توفي، الاثنين، مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً من سكان طولكرم بحادث سير دهس وقع قبل أسبوعين في بلدة دير الغصون شمالي المحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المواطن دخل مستشفى الإسراء بتاريخ 14-8-2022 نتيجة حادث سير "دهس" حيث وصفت إصابته في حينه بالحرجة.

وأضاف ارزيقات، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً من المستشفى عصر اليوم تفيد بوفاته نتيجة إصابته الحرجة.

وأكد أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً بالحادث في حينه وتم توقيف سائق المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة أصولا.