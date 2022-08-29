نادي الأسير: لا جديد بشأن موقف إدارة سجون الاحتلال حول مطالب الأسرى

وطن: أكد نادي الأسير، مساء اليوم الإثنين، أن لا جديد بشأن موقف إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حول مطالب الأسرى.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة السجون تواصل تعنتها ورفضها التراجع عن الإجراءات التي تلوح بفرضها على الأسرى وكذلك ترفض الالتزام بـ"التفاهمات" التي تمت سابقا، وحتى اللحظة لا توجد مفاوضات جدية.

وأوضح أن ما جرى اليوم هو "حوار" استطلاعي، وبناء على ذلك يؤكد الأسرى أنهم ماضون في تنفيذ برنامجهم النضالي كما أعلن عنه، والذي ينتهي بالشروع بالإضراب عن الطعام.