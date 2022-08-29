اعتقال فتيين في سلواد

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء الاثنين، فتيين خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وسط انتشار للقناصة على أسطح المباني.

وداهمت قوات الاحتلال الواجهة الغربية من البلدة وشرعت بإغلاق المدخل الغربي، حيث قام الجنود باعتقال فتيين في المكان، فيما انتشر الجنود القناصة على أسطح منازل مباني المنطقة الغربية.

وشرعت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل الغربي الرئيس بالسواتر الترابية من خلال جرافة عسكرية.

وتقتحم قوات الاحتلال البلدة بشكل يومي في الآونة الأخيرة، بعد عمليتي إطلاق نار على حافلة إسرائيلية وموقع عسكري قرب البلدة.

