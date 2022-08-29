الاحتلال يفرج عن القيادي طارق قعدان من جنين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين.

والمحرر قعدان تعرض للاعتقال 18 مرة منذ عام 1989م، أمضى خلالها 12 عامًا في سجون الاحتلال، وقد نفذ خلال سنوات اعتقاله عددًا من الإضرابات عن الطعام والتي كان آخرها عام 2019م والذي استمر لـ 89 يومًا حيث أفرج عنه عقب هذا الإضراب في شباط 2020م، وهو شقيق الأسيرة منى قعدان المحكومة 18 شهرًا.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت القيادي قعدان بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، وحوّلته للاعتقال الإداري 4 أشهر رغم قرار سابق من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه بكفالة مالية.