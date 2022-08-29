وحدات القمع تقتحم غرفتين للأسرى في قسم 2 بسجن "مجدو"

وطن: اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي (وحدات الدرور)، اليوم الإثنين، غرفتين للأسرى في قسم 2 بسجن "مجدو"، ونكّلت بالأسرى وأجرت عمليات تفتيش واسعة.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن حالة من التوتر تسود السجن، مؤكدا أن هذا الاقتحام يأتي في إطار عمليات التصعيد الممنهجة والعدوان الشامل الذي تنفذه إدارة السجون بحق أسرانا، الذين يواصلون خطواتهم النضالية، ويستعدون لخطوة الإضراب عن الطعام بعد يومين في حال استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن.