محكمة الاحتلال العليا تنظر غدا في طلب بالافراج عن الاسير العواودة

وطن: قالت مصادر عبرية ان محكمة الاحتلال العليا ستعقد غدا للنظر في استئناف قدمه الأسير خليل عواودة للإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقالت مصادر عبرية ان الاسير المضرب عن الطعام خليل العواودة رفع التماسًا جديدًا إلى محكمة الاحتلال العليا طالبًا فيه الافراجَ عنه بسبب وضعه الصحي وما وصفه بالخطر الفوري المحدق بحياته.

وكانت أجهزة الاحتلال الأمنية قد جمدت قبل عشرة أيام اعتقاله الإداري ولكنها أعلنت انها ستجدده إذا غادر مستشفى آساف هروفيه حيث يرقد بسبب الإضراب عن الطعام المستمر نحو مئة وسبعين يومًا.