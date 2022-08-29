مستوطنون يعتدون على مواطن ويصيبونه بجروح جنوب بيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون اليوم الاثنين، على مواطن وأصابوه برضوض جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال قبالة مستوطنة "افرات" واعتدوا على المواطن محمد يحيى عايش أثناء تواجده في أرضه في محاولة لإجباره على مغادرتها.

وأشار الى أن المواطن عايش يتعرض منذ مدة لمضايقات من قبل المستوطنين بهدف تهجيره من ارضه لأطماع استيطانية، إلا أنه صامد ويسعى لتثبيت ملكية 400 دونم في منطقة خلة النحلة.