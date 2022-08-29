فيديو | مستوطن حاول قتل عائلة فلسطينية بالسيف في منطقة الجليل

وطن: حاول أحد المستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" في الجليل قتل عائلة فلسطينية من الداخل يوم أمس وذلك عبر سيفٍ كان يحمله في مركبته.

ووفقاً لتسجيل الفيديو الذي نشرته العائلة، فقد قام المستوطن وهو في السبعين من العمر بإيقاف مركبته وسط الشارع وأشهر سيفًا قصيرًا كان يحمله وهاجم مركبة تستقلها عائلة فلسطينية وسط صراخ النساء والأطفال حيث فشل في فتح الأبواب والنوافذ.

ولم يحرك ركاب بقية المركبات ساكناً على مدار أكثر من دقيقة حاول خلالها فتح المركبة وفر من المكان.