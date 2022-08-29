مناقشة ماجستير في الجامعة العربية الأمريكية حول تصميم نظام دعم القرار السريري CDSS لمساعدة أطباء الأورام في تشخيص وعلاج مرض سرطان الثدي





وطن: ناقشت الطالبة في الجامعة العربية الأمريكية أسماء خليل في تخصص المعلوماتية الصحية في كلية الدراسات العليا، رسالة الماجستير حملت عنوان (نظام دعم القرار السريري CDSS لتحديد مراحل التشخيص واقتراح بروتوكول لعلاج سرطان الثدي)، بأشراف الأستاذ الدكتور محمد عوض والدكتور يوسف ميمي.

اعتمدت الباحثة في دراستها على أدوات برمجية من أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء النظام، واحتوت رسالتها على جانبين، أحدهما الجانب العملي (Experimental Study) وهي بناء وبرمجة نظام ذكي (نظام دعم القرار السريري) وهو الأول من نوعه في فلسطين، بينما الجانب النظري كان في اختبار وتقييم النظام من خلال تطبيقه في المستشفى الحكومي في جنين الوحيد في فلسطين الذي يحتوي على قسم خاص بعلاج مرض سرطان الثدي، وقامت الباحثة بإدخال حالات حقيقية لمائة مريض، وأجرت مقابلات مع الأطباء الذين استخدموا النظام.

وأشارت نتائج البحث، أن المميزات والخصائص التي يوفرها النظام لمساعدتهم في اختيار التشخيص الدقيق وترتيب أولويات العلاج حسب كل حالة وغيرها أكثر من 25 خاصية من الخصائص التي يوفرها النظام.

وأظهرت النتائج أن علامة التقييم كانت تتراوح ما بين 4.6 – 5 من 6 كما هو موضح في الجدول والرسم البياني، مما يدل على أن النظام حصل على أعلى معدل تقييم، وهذا يعتبر إنجاز على مستوى الوطن الذي يثبت أن فلسطين ستكون دوما سباقة في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة في أهم المجالات وهي المجال الصحي





ويهدف إنشاء هذا النظام، كما تقول الباحثة خليل، إلى تحقيق احتياج أخصائي الأورام إلى أدوات دقيقة للمساعدة في توجيه القرارات السريرية، وتحسين بقاء المريض، وتعزيز جودة الرعاية الصحية بشكل أفضل، وتقليل أعباء المريض، من تكاليف ووقت وجهد، بسبب التعقيد الطبي لسرطان الثدي، ووقت الطبيب المحدود، والحاجة إلى اتخاذ القرارات، وبيئة صنع القرار القائمة على الأدلة.



في هذه الدراسة، تم تطوير نظام دعم القرار السريري (CDSS) بسبب الحاجة المتزايدة لاتخاذ القرارات، في مراحل مختلفة من رحلة المريض السريرية، مثل التشخيص والعلاج والمراقبة، لمساعدة أطباء الأورام في تحديد وتشخيص مراحل المرض واستنتاج واقتراح بروتوكولات العلاج الممكنة المناسبة، المرحلة بعد تصفية بروتوكولات العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني بطريقة علمية مقترحة من قبل الدلائل الإرشادية المعتمدة دولياً (NCCN GUIDELINE)، مما يقود طبيب الأورام الى الاعتماد على هذا النظام كمصدر واحد بدلاً من الإشارة إلى العديد من المصادر أو البرامج أو القواميس الطبية أو الإنترنت، بحيث تكون مهمة أخصائي الأورام اختيار العلاج الأفضل للمريض من خلال النظام والذي يقود الى تقليل الخطأ الطبي.