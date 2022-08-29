الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية واليوم يرتدون زي إدارة السّجون استعدادًا للمواجهة المباشرة

وطن: أكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى يواصلون خطواتهم النضاليّة التي استأنفوها منذ تسعة أيام، فمنذ صباح اليوم نفّذوا خطوة ارتداء الزي البنيّ وهو زي إدارة السّجون (الشاباص) طوال اليوم، وعند الخروج إلى ساحات السّجون، وكذلك عند قيام إدارة السّجون بإجراء "العدد"، وذلك في إشارة إلى استعدادهم للمواجهة المباشرة، وتصاعدها.

وبين نادي الأسير، أن هذه الخطوة ينفّذها الأسرى إلى جانب امتناعهم عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وكذلك إرجاع وجبات الطعام، حيث تندرج هذه الخطوات ضمن مسار (العصيان والتّمرد) على قوانين إدارة السّجون، على أن تنتهي بإضراب الأسرى عن الطعام في الأول من أيلول المقبل أي بعد يومين، وذلك في حال استمرت إدارة السجون على موقفها الحالي.

وبيّن نادي الأسير أن إدارة السّجون حتّى هذه اللحظة تواصل تعنتها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، وأبرزها التراجع عن جملة من الإجراءات التنكيلية، والتي كانت قد تراجعت عنها في شهر آذار الماضي، وتنصلت مؤخرًا من موقفها ومن "التفاهمات" التي تمت في حينه، مما أجبر الأسرى على استئناف خطواتهم.