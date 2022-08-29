اشتية يعرض على مجلس الوزراء مشاريع إنشاء صوامع لتخزين القمح ومخازن لتخزين البترول وسدود مائية في بعض المحافظات

رام الله - وطن: قال رئيس الحكومة محمد اشتية انه سيعرض على مجلس الوزراء اليوم عدة مشاريع للموافقة عليها.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة انه سيعرض على مجلس الوزراء إنشاء صوامع لتخزين القمح ومشروع لتزويد جميع المخيمات بالكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، كما سيعرض على مجلس الوزراء انشاء مخازن لتخزين البترول وسدود مائية في بعض المحافظات ومحطات لتنقية المياه العادمة.

وقال اشتية انه سيتم البدء بحملة تبرعات لمساعدة منكوبي الفيضانات في باكستان والسودان، طالبا من وزارة الصحة وجهاز الدفاع المدني تجهيز فرق لارسالها الى البلدين لمساعدتها.

وفي سياف اخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تدعم بكل الوسائل نضالات أسرانا الأبطال من أجل كرامتهم وعزة نفسهم.

وحمّل اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال مسؤولية المساس بحقوقهم التي أقرتها اتفاقيات جنيف، والقوانين الدولية الإنسانية، مطالبا بالإفراج عن المرضى والنساء والأطفال منهم.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إن وزارة الأوقاف، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، ستبدأ بحملة تبرعات لمساعدة منكوبي باكستان والسودان.

وتقدم باسم مجلس الوزراء إلى رئيسي الوزراء الباكستاني والسوداني وأركان حكومتهما، والشعبين الباكستاني والسوداني الأشقاء بالتعزية بضحايا الفيضانات، مشيرا إلى انه سيطلب من وزارة الصحة والدفاع المدني تحضير فريق لإرساله لمساندة أهلنا في الدولتين الشقيقتين.

وحول افتتاح العام الدراسي، قال رئيس الوزراء: اليوم افتتحنا العام الدراسي الجديد في بلدة أبو قش، بحضور وزير التربية والتعليم وطاقم الوزارة والمديرية، وقد أسعدني طابور الصباح مع الطلاب، وعزف النشيد الوطني الذي وقف له جميع الطلبة في كل أنحاء فلسطين، التهنئة للطلبة الأعزاء (1.385 مليون) طالب وطالبة، وقد أعلنا عن افتتاحنا (20) مدرسة جديدة، (120) مدرسة جديدة تعمل على الطاقة الشمسية، و(140) روضة أطفال جديدة، وتم توزيع 10 ملايين كتاب من المنهاج المقرر.

وأكد أن معركتنا التعليمية هذا العام في القدس التي أحيي طلبتها، وجميع الطلبة، ومعلميها، وجميع المعلمين، وطواقمها الإدارية في جميع المدارس الفلسطينية.