رئيس الوزراء خلال افتتاح العام الدراسي الجديد: افتتحنا 20 مدرسة جديدة العام الجاري في الوطن

وطن: - افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد، من مدرسة "بنات أبو قش" الثانوية في مدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعدد من الشخصيات الرسمية.

وقال اشتية "اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022، هو يوم استثنائي، إذ التحق مليون و385 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في جميع محافظات الوطن، بما فيها مدارس القدس، ومدارس فلسطين في رومانيا وتركيا وقطر ومختلف مناطق الشتات الفلسطيني".

وأضاف: افتتحنا اليوم 20 مدرسة جديدة في أنحاء فلسطين، ويوم أمس استكملت عملية توزيع 10 ملايين كتاب مدرسي لجميع المستويات، واستكملنا تركيب الألواح الشمسية في 120 مدرسة، من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.